Burkina Faso'da düzenlenen çifte saldırıda 30 kişi yaşamını yitirdi

AA 5 Ağustos 2021 Perşembe 20:16 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 20:16

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijer sınırına yakın Dambam, Gudba, ve Takabangou köylerinin silahlı teröristler tarafından hedef alındığı ve olayda 11 sivilin öldüğü kaydedildi.

Olayın ardından bölgeye gönderilen askeri birliklere düzenlenen saldırıda da 15 asker ve askeri personele yardım eden 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayda 1 askerin yaralandığı ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer'le ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.