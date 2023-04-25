İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3811
  • EURO
    21,5114
  • ALTIN
    1239.43
  • BIST100
    5022.79
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Burkina Faso'da düzenlenen silahlı saldırıda onlarca sivil öldürüldü
Dünya

Burkina Faso'da düzenlenen silahlı saldırıda onlarca sivil öldürüldü

Burkina Faso'da askeri üniforma giyen kimliği belirsiz saldırganlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 60 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA25 Nisan 2023 Salı 00:20 - Güncelleme:
Burkina Faso'da düzenlenen silahlı saldırıda onlarca sivil öldürüldü
ABONE OL

Kuzeyde yer alan Ouahigouya Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 20 Nisan'da Yatenga ilçesine bağlı Karma köyünde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediği bildirildi.

Askeri üniforma giyen saldırganların etrafa açtığı ateş sonucu en az 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Saldırıya ilişkin hükümetten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yine Yatenga ilçesindeki gönüllü milis karargahına 16 Nisan'da düzenlenen saldırıda 10 asker ve 32 gönüllü milis yaşamını yitirmişti.

Nijer sınırındaki 2 köye, 7 Nisan'da düzenlenen saldırılarda da 44 kişi ölmüştü.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Burkina Faso, 2015'ten bu yana komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların düzenlediği saldırıların hedefi oluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.