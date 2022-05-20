Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 11 asker öldürüldü

Ordudan yapılan açıklamada, Kompienga ilçesindeki Madjoari askeri karargahı top ve silah atışlarıyla doğrudan hedef alındı.

Terör saldırısında 11 asker yaşamını yitirdi, 20 asker yaralandı.

Saldırının ardından düzenlenen hava operasyonunda kaçmaya çalışan 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.