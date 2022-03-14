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Dünya

Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 15 kişi öldü

Burkina Faso'da düzenlenen 2 terör saldırısında 2 sivil ve 13 jandarma hayatını kaybetti.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 19:41 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:41
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Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Centre-Nord Bölgesi'nde bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola tuzaklanmış patlayıcı infilak etti.

Olayda 2 sivil yaşamını yitirirken ordu saldırının yaşandığı bölgeye bir ekip gönderdi. Jandarma ekiplerinin aracı da saldırının yaşandığı bölgeye çok yakın bir mevkide pusuya düşürüldü. Saldırıda 13 jandarma hayatını kaybetti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

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