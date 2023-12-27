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Dünya

Burkina Faso'da eski bakan kaçırıldı

Burkina Faso eski Dışişleri Bakanı Ablasse Ouedraogo'nun kaçırıldığı bildirildi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 22:14 - Güncelleme:
Burkina Faso'da eski bakan kaçırıldı
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Yerel basında çıkan haberlerde, aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) eski Genel Direktör Yardımcısı da olan Ouedraogo'nun, 24 Aralık'ta kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce evinden alındığı belirtildi. Ouedraogo'ya o tarihten bu yana ulaşılamadığı vurgulandı.

Partisi Le Faso Autrement, kaçırılan Ouedraogo'nun derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

70 yaşındaki Ouedraogo, 1994-1999 yıllarında eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore döneminde Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Ouedraogo, Eylül 2022'de askeri darbeyle başa geçen Yüzbaşı İbrahim Traore yönetimine sık sık yaptığı eleştirilerle de son dönemde adından söz ettirmişti.

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