Burkina Faso'da eski bakan kaçırıldı

Yerel basında çıkan haberlerde, aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) eski Genel Direktör Yardımcısı da olan Ouedraogo'nun, 24 Aralık'ta kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce evinden alındığı belirtildi. Ouedraogo'ya o tarihten bu yana ulaşılamadığı vurgulandı.



Partisi Le Faso Autrement, kaçırılan Ouedraogo'nun derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

70 yaşındaki Ouedraogo, 1994-1999 yıllarında eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore döneminde Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Ouedraogo, Eylül 2022'de askeri darbeyle başa geçen Yüzbaşı İbrahim Traore yönetimine sık sık yaptığı eleştirilerle de son dönemde adından söz ettirmişti.