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Dünya

Burkina Faso'da gösteri! Fransa karşıtı sloganlar atıldı

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Fransa karşıtı gösteri yapıldı. Daha sonra polisin biber gazıyla müdahale ettiği grup dağıldı.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 23:09 - Güncelleme:
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Vagadugu'daki Nation Meydanı'nda "M30 Naaba Wobgo Hareketinin" çağrısıyla toplanan eylemciler, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın ülkeden ayrılması ve Fransa ile yapılan anlaşmaların sona erdirilmesi için gösteri düzenledi.

Fransa karşıtı sloganlar atan kalabalık arasında Rusya bayrağı açanlar da oldu.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği grup dağıldı.

M30 Naaba Wobgo Hareketinden yapılan açıklamada, Fransız Büyükelçi Hallade Burkina Faso'dan ayrılana kadar her cuma eylemlere devam edileceği belirtildi.

Büyükelçi Hallade, 5 Temmuz'daki bir konuşmasında, ülkedeki güvenlik durumu hakkında "sivil savaş" benzetmesi yapmıştı.

Hallade'in ifadeleri üzerine Burkina Faso makamları protesto notası vermişti.

M30 Naaba Wobgo Hareketi de bu gelişmelerin üzerine 30 Temmuz'da kurulmuştu.

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