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Dünya

Burkina Faso'da iç çatışmalar göçü artırıyor

Burkina Faso'da güvenlik krizi nedeniyle iç göç yaklaşık yüzde 80 arttı.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 11:06 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:06
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Ülkedeki Acil Durum ve Rehabilitasyon Ulusal Konseyinin raporuna göre, Burkina Faso'da 2019'da 560 bine yakın kişi göç etmek zorunda kalırken, 2020'de bu sayı 1 milyona ulaştı.

İç göç çoğunlukla ülkenin kuzeyine yapıldı. Gıda, giyecek, kalacak yer ve güvenlik sorunu nedeniyle göç edenlerin yüzde 54'ü 15 yaş altı çocuklardan oluştu.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü.

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