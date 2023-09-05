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Dünya

Burkina Faso'da kanlı terör saldırısı! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 17 asker ve 36 milis (VDP) yaşamını yitirdi.

AA5 Eylül 2023 Salı 18:15 - Güncelleme:
Burkina Faso'da kanlı terör saldırısı! Onlarca kişi hayatını kaybetti
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Ordudan yapılan açıklamaya göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler Koumbri ilçesindeki askeri birliğe saldırdı.

Olayda 17 asker ve askerlere destek için bölgede bulunan 36 VDP hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayısta yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

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