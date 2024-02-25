İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2024 Pazar / 16 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Burkina Faso'da kiliseye saldırı: 15 ölü

Burkina Faso'da pazar ayini sırasında bir kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.

AA25 Şubat 2024 Pazar 19:57 - Güncelleme:
Burkina Faso'da kiliseye saldırı: 15 ölü
ABONE OL

Dori Katolik Kilisesinden yapılan yazılı açıklamada, Sahel bölgesinin Seno eyaletinde bulunan Essakane köyündeki kilisenin pazar ayini sırasında kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.