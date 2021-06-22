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Dünya

Burkina Faso'da silahlı saldırı: 11 polis öldü Burkina Faso'da silahlı saldırı: 11 polis öldürüldü

Burkina Faso'nun iç kesimlerinde yer alan Bilbalogo bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda 11 polis yaşamını yitirdi, 4 polis kayboldu.

AA22 Haziran 2021 Salı 23:28 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 23:28
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Hükümet Sözcüsü Ousseni Tamboura tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Bilbalogo'de devriye gezen polis ekibinin kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırıya uğradığı duyuruldu.

Olayda 11 polis hayatını kaybetti, kaybolan 4 polis için arama çalışması sürdürülüyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Aynı bölgede 20 Haziran'da 6 sivil silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Burkina Faso, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren El Kaide'ye bağlı grupların düzenlediği terör saldırılarının sık sık hedefi oluyor.

Ülkede 2019'dan bu yana 1,2 milyon kişi saldırılar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), geçen yıl Batı Afrika'da düzenlenen 700 terör saldırısında 2 binden fazla kişinin öldüğünü açıklamış, saldırıların en çok Mali, Burkina Faso, Nijer ve Nijerya'da yaşandığını duyurmuştu.

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