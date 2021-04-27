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Dünya

Burkina Faso'da silahlı saldırı: 20 ölü

Burkina Faso'da düzenlenen silahlı saldırıda 20'ye yakın sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA27 Nisan 2021 Salı 18:50 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 18:50
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Yerel yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Seno bölgesine bağlı Seytenga köyünde silahlı kişilerin saldırısında yaklaşık 20 sivilin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, saldırıdan kaçan Seytenga sakinlerinin civar köylere sığındığını ifade etti.

Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edildi.

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