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Dünya

Burkina Faso'da sivillere saldırı

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 23:52 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 23:52
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Yerel basındaki haberlere göre, silahlı kişiler, Nijer sınırında bulunan Markoye ve Tokabangou köyleri arasında pazara gitmek üzere yola çıkan bir gruba saldırdı.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Çad, hafta başında düzenlenen G5 Sahel Zirvesi'nde, terörle mücadele için 3 ülke sınırına 1200 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

Fransa da aynı zirvede Çad, Mali, Moritanya, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan G5 ülkelerinde yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nda asker sayısını yakın zamanda azaltmayacağını açıklamıştı.

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