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Dünya

Burkina Faso'da terör operasyonu

Burkina Faso'da 11 ve 13 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 26 terörist öldürüldü.

AA22 Eylül 2020 Salı 20:23 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 20:23
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, daha önce 4 askerin pusuya düşürüldüğü Mentao bölgesinde, 11 Eylül'de düzenlenen operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği ve mühimmatlarına el konulduğu belirtildi.

Loroum bölgesinde 13 Eylül'de düzenlenen hava ve kara operasyonlarında da 15 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

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