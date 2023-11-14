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Dünya

Burkina Faso'da terör saldırısı: Çok sayıda ölü var

Burkina Faso'da 5 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında en az 70 kişinin öldüğü belirtildi.

AA14 Kasım 2023 Salı 00:11 - Güncelleme:
Burkina Faso'da terör saldırısı: Çok sayıda ölü var
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Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Centre-Nord bölgesindeki Zaongo köyüne 5 Kasım'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen terör saldırısında, çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan en az 70 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, toplam ölü ve kayıp sayısının, kurtulanların ifadeleri ışığında belirleneceği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayısta yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

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