İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8223
  • EURO
    7,5691
  • ALTIN
    379.237
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Burkina Faso'da terör saldırısında 10 kişi öldü
Dünya

Burkina Faso'da terör saldırısında 10 kişi öldü

Burkina Faso'nun kuzeyinde askeri araca yönelik silahlı saldırıda 6 asker ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA31 Mayıs 2020 Pazar 22:59 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 22:59
ABONE OL

Ulusal basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, dün ülkenin kuzeyindeki Foube bölgesinde, silahlı kişiler askeri nakil aracına saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 asker ve 4 sivil yaşamını yitirdi.

- AYNI GÜNDE İKİNCİ SALDIRI İDDİASI

Öte yandan, yerel basının resmi kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ülkenin doğusundaki Kompienga vilayetinde motosikletli kişilerin aynı gün sığır pazarına düzenlediği silahlı saldırıda en az 20 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberlerde, saldırıda birçok hayvanın da telef olduğu ifade edildi.

Burkina Faso’nun Mali ve Nijer'e sınır kuzey ile doğusu, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının saldırılarına sık sık maruz kalıyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 850'den fazla kişi öldü, 840 bin kişi yerinden oldu.

Ülkeyi oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Terör örgütüne darbe: Teröristler böyle etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.