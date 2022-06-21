İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2022 Salı / 22 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3308
  • EURO
    18,2487
  • ALTIN
    1023.88
  • BIST100
    2539.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Burkina Faso'daki 58 siyasi partiden devrik lider Kabore'ye özgürlük çağrısı
Dünya

Burkina Faso'daki 58 siyasi partiden devrik lider Kabore'ye özgürlük çağrısı

Burkina Faso'daki 58 siyasi parti, devrik lider Roch Marc Christian Kabore'nin özgürlüğüne kavuşmasını istedi.

AA21 Haziran 2022 Salı 00:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Ortak bir bildiri yayımlayan 58 parti, 24 Ocak'taki darbeyle devrilen ve o tarihten bu yana gözetim altındaki bir evde tutulan Kabore'nin tam manasıyla özgür kalması talebinde bulundu.

Bildiride, 6 Nisan'da serbest kaldığı duyurulmasına rağmen Kabore'nin hala özgürce hareket edemediği ve bazı kısıtlamalarla karşılaştığı belirtildi.

Bu durumun yasa dışı olduğu vurgulanan bildiride, devrik liderin bir an evvel ve şartsız serbest kalması çağrısı yapıldı.

Kabore, 24 Ocak'taki darbenin ardından özel güvenlikli bir konutta tutuluyordu.

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbe yapan Yarbay Paul-Henri Damiba, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmış, 3 Mart'ta da Başbakanlık görevine Albert Ouedraogo getirilmişti.

Ouedraogo, 3 yıl görev yapması planlanan 25 üyeli geçiş hükümetini 6 Mart'ta kurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.