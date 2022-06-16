Burkina Faso'daki saldırılar nedeniyle 600 kişi Togo'ya sığındı

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Madjoari ilçesinde yaşayanlar, giderek artan terör saldırıları sonrası evlerini terk etmeye başladı.

Yaklaşık 600 kişi, güvenlik tehdidi gerekçesiyle Togo'nun kuzeyindeki Tone ilçesine sığındı.

Madjoari'nin bir süredir El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların kuşatması altında olduğu biliniyor.



Son olarak 25 Mayıs'ta bölgeye düzenlenen terör saldırısında en az 50 sivil yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.