İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2022 Perşembe / 17 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3251
  • EURO
    18,323
  • ALTIN
    1033.63
  • BIST100
    2485.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Burkina Faso'daki saldırılar nedeniyle 600 kişi Togo'ya sığındı
Dünya

Burkina Faso'daki saldırılar nedeniyle 600 kişi Togo'ya sığındı

Burkina Faso'nun güneydoğusundaki terör saldırıları nedeniyle 600 kişi komşu ülke Togo'ya sığındı.

AA16 Haziran 2022 Perşembe 23:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Madjoari ilçesinde yaşayanlar, giderek artan terör saldırıları sonrası evlerini terk etmeye başladı.

Yaklaşık 600 kişi, güvenlik tehdidi gerekçesiyle Togo'nun kuzeyindeki Tone ilçesine sığındı.

Madjoari'nin bir süredir El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların kuşatması altında olduğu biliniyor.

Son olarak 25 Mayıs'ta bölgeye düzenlenen terör saldırısında en az 50 sivil yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.