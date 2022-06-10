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Dünya

Burkina Faso'daki terör saldırısı: 11 jandarma hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun Nijer sınırındaki Seytenga jandarma birliği, kimliği belirsiz teröristlerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 11 jandarma hayatını kaybetti.

AA10 Haziran 2022 Cuma 16:23 - Güncelleme:
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Burkina Faso'nun Nijer sınırında düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sahel bölgesindeki Seytenga jandarma birliği, kimliği belirsiz teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda 11 jandarma hayatını kaybetti, çok sayıda jandarma yaralandı ve kayboldu.

Burkina Faso'nun kuzeydoğusunda dün düzenlenen terör saldırısında da 3 jandarma ölmüş, kuzeydeki altın madenine düzenlenen başka bir saldırıda da bir polis yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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