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Dünya

Burkina Faso'daki terör saldırısında 6 kişi öldü

Burkina Faso'nun Gana ve Togo sınırına yakın bir bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi.

AA6 Aralık 2022 Salı 00:34 - Güncelleme:
Burkina Faso'daki terör saldırısında 6 kişi öldü
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Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı teröristler, Gana ve Togo sınırına yakın Bittou kentinin Boulgou ilçesindeki petank kulübünü bastı.

Saldırganların etrafa açtığı ateş sonucu 4'ü öğretmen 6 sivil hayatını kaybetti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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