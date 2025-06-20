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Dünya

Burkina Faso'dan nükleer enerji santrali hamlesi

Burkina Faso, nükleer enerji santrali için Rusya ile anlaşma imzaladı.

AA20 Haziran 2025 Cuma 09:03 - Güncelleme:
Burkina Faso'dan nükleer enerji santrali hamlesi
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Rusya'nın "Davos'u" olarak bilinen, bu yıl 28'incisi düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF), Burkina Faso Enerji ve Maden Bakanı Yacouba Zabre Gouba ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Direktörü Aleksey Likhachev, Burkina Faso'da nükleer enerji santrali inşasına ilişkin hükümetlerarası anlaşmaya imza attı.

Burkina Faso Enerji ve Maden Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın, nükleer enerji santralinin kurulmasında önemli bir eşik olduğu bildirildi.

Anlaşmanın ardından Rus tarafından, özellikle Rosatom'dan, teknik ve mali teklif sunmasının beklendiği, bu teklifin Burkina Faso tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Bu sürecin sonunda da santralin inşasına ilişkin teknik detay ve uygulanabilirliğe dair müzakerelerin başlatılacağı belirtildi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, 29 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya ile sivil amaçlı nükleer enerji santrali kurmak istediğini duyurmuştu.

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