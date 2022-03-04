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Dünya

Burkina Faso'nın yeni başbakanı belli oldu

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki askeri darbenin ardından başlayan geçiş sürecinin başbakanı Albert Ouedraogo oldu.

AA4 Mart 2022 Cuma 00:33 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 00:33
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Geçiş hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 53 yaşındaki Ouedraogo'nun başbakanlık görevine getirildiği duyuruldu.

Yönetim bilimleri alanında doktorası bulunan Ouedraogo'nun, finans ve insan kaynakları alanında danışmanlık hizmeti veren bir şirketin yöneticisi olduğu öğrenildi.

Burkina Faso'da darbe sonrası geçiş sürecinin 36 ay olacağı bildirilmiş ve demokratik seçimlerin bu sürenin sonunda yapılması kararlaştırılmıştı.

Cunta lideri Yarbay Paul-Henri Damiba, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmıştı.

Geçiş hükümetinin 25 üyeden oluşacağı ve geçici mecliste 71 vekilin görev yapacağı belirtilmişti.

- Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak'ta yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonunda darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore daha sonra istifa etmişti.

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