Burnu çürüdü! Güneş lekesi sandı ama...

Almanya'da yaşayan ve ismi açıklanmayan 40 yaşındaki bir adamın maymun çiçeğine yakalandıktan sonra burnu çürüdü.

Daha önce teşhis edilmemiş HIV ve frengi hastalığı olduğu ortaya çıkan adamın Alman ve İngiliz medyasında yer alan haberlere göre önce burnunda kırmızı bir noktacık belirdi. 3 gün sonra burnu kararan adamın diğer yerlerinde de lezyonlar çıktı. Burnundaki noktacığı güneş lekesi sanan adamın maymun çiçeği olduğu ortaya çıktıktan sonra kısmen iyileştiği belirtildi.

Yetkililer adamın kanındaki akyuvar seviyesinin çok düşük olduğunu ve dokuların ölmeye başladığını da belirtti.