İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2022 Cuma / 22 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1034
  • EURO
    18,2677
  • ALTIN
    1021.44
  • BIST100
    3020.01
Dünya

Burnu çürüdü! Güneş lekesi sandı ama...

Feci olay Almanya'da meydana geldi. 40 yaşındaki bir adamın maymun çiçeğine yakalandıktan sonra burnu çürüdü.

19 Ağustos 2022 Cuma 08:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Almanya'da yaşayan ve ismi açıklanmayan 40 yaşındaki bir adamın maymun çiçeğine yakalandıktan sonra burnu çürüdü.

Daha önce teşhis edilmemiş HIV ve frengi hastalığı olduğu ortaya çıkan adamın Alman ve İngiliz medyasında yer alan haberlere göre önce burnunda kırmızı bir noktacık belirdi. 3 gün sonra burnu kararan adamın diğer yerlerinde de lezyonlar çıktı. Burnundaki noktacığı güneş lekesi sanan adamın maymun çiçeği olduğu ortaya çıktıktan sonra kısmen iyileştiği belirtildi.

Yetkililer adamın kanındaki akyuvar seviyesinin çok düşük olduğunu ve dokuların ölmeye başladığını da belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.