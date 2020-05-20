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Dünya

Burundi'de seçimler Kovid-19 salgınının gölgesinde yapıldı

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği seçimler için sandığa gitti.

AA20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:59 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:59
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, 5 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 06.00-16.00 saatlerinde gerçekleşti.

Burundi’yi gelecek 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanının yanı sıra milletvekilleri ile belediye meclis üyelerinin de belirleneceği seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğu için 7 aday yarıştı.

Halk, 13 siyasi parti ve 18 bağımsız milletvekili adayının katıldığı seçimlerde 118 üyeli mecliste yer alacak milletvekilleri ile belediye meclis üyelerini belirlemek üzere oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza’nın tepkiler üzerine adaylığını geri çekmesiyle iktidar partisi, Demokrasiyi Savunma Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (ZNDD-FDD) adayı General Evariste Ndayishimiye’yi aday göstermişti.

Muhalefetin en güçlü partisi Yeni Ulusal Özgürlük Konseyi (CNL) ise cumhurbaşkanı adayı olarak parti lideri Agathon Rwasa’nın adını açıklamıştı.

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