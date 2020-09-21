star.com.tr 21 Eylül 2020 Pazartesi 22:50 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 22:52

Birçok insanın en büyük korkularından biri olan yılanlar, yaptıklarıyla görenleri dehşete düşürüyor.

Avustralya'daki bir halı pitonu, bir çatıdan baş aşağı asılı dururken, iriliğiyle dikkat çeken bir keseli sıçanı yemeye çalıştı. Yılan, tombul keseli hayvanı başından tuttu ve yemeye çalışırken sıçanı havaya astı.

Ancak açgözlü yılanın, akşam yemeği dayanamayacağı kadar ağır olduğu için yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı ve sıçanı bıraktı.

Halı pitonlarının, zaman zaman bütün bir geyiği veya sığırı yemeye çalışan, büyük dört ayaklı hayvanları yutmakla ünlü olduğu biliniyor.

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