İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1125
  • EURO
    48,612
  • ALTIN
    5398.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Büyük hazımsızlık! Setteki Türk bayrakları Rum'u ürküttü
Dünya

Büyük hazımsızlık! Setteki Türk bayrakları Rum'u ürküttü

Rumlar, Güney Kıbrıs'ta bir dizi çekimi için asılan Türk bayraklarına tahammül edemedi, belediye başkanı talimatla indirtti.

HABER MERKEZİ6 Kasım 2025 Perşembe 08:24 - Güncelleme:
Büyük hazımsızlık! Setteki Türk bayrakları Rum'u ürküttü
ABONE OL

Güney Kıbrıs'ta bir dizi çekimi için asılan Türk bayrakları, Rumları rahatsız etti. Lefkoşa Belediye Başkanı Prountzos, "Sadece dizi çekimine izin verdik" dedi. Meydandaki bayraklar toplatıldı.

Güney Kıbrıs'ın Lefkoşa ilçesinde Lellos Dimitriadis Meydanı'na, bir dizi çekimi için Türk bayrakları asıldı. Çekim ekibinin dekor gereği meydana Türk bayrakları asması, çevredeki Rum vatandaşların tepkisini çekti.

SAHNE DEĞİŞTİRİLDİ

Bayrakları gören birçok kişi, durumu 'provokasyon' olarak nitelendirerek çekim ekibine tepki gösterdi. Tartışmaların büyümesi üzerine Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos devreye girdi. Prountzos, çekimlerin belediyeden gerekli izinler alınarak gerçekleştirildiğini, ancak Türk bayraklarının asılmasına yönelik özel bir izin verilmediğini belirtti. Türk bayrakları meydandan kaldırıldı. Yapım ekibi, sahnede gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra çekimlere kaldığı yerden devam etti.

ATATÜRK HAZIMSIZLIĞI

Güney Kıbrıs'ta 2021 yılında da orta eğitimde kullanılan "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitaptaki Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını yırtma talimatı verilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.