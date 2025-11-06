Güney Kıbrıs'ta bir dizi çekimi için asılan Türk bayrakları, Rumları rahatsız etti. Lefkoşa Belediye Başkanı Prountzos, "Sadece dizi çekimine izin verdik" dedi. Meydandaki bayraklar toplatıldı.

Güney Kıbrıs'ın Lefkoşa ilçesinde Lellos Dimitriadis Meydanı'na, bir dizi çekimi için Türk bayrakları asıldı. Çekim ekibinin dekor gereği meydana Türk bayrakları asması, çevredeki Rum vatandaşların tepkisini çekti.

SAHNE DEĞİŞTİRİLDİ

Bayrakları gören birçok kişi, durumu 'provokasyon' olarak nitelendirerek çekim ekibine tepki gösterdi. Tartışmaların büyümesi üzerine Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos devreye girdi. Prountzos, çekimlerin belediyeden gerekli izinler alınarak gerçekleştirildiğini, ancak Türk bayraklarının asılmasına yönelik özel bir izin verilmediğini belirtti. Türk bayrakları meydandan kaldırıldı. Yapım ekibi, sahnede gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra çekimlere kaldığı yerden devam etti.

ATATÜRK HAZIMSIZLIĞI

Güney Kıbrıs'ta 2021 yılında da orta eğitimde kullanılan "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitaptaki Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını yırtma talimatı verilmişti.