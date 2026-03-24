MKE mühendislerinin geliştirdiği PİRANA KİDA komşu Yunanistan'ı telaşlandırdı. Envantere girdiğinde Deniz Kuvvetleri'nin yeni vurucu gücü olacak olan PİRANA için Pentapostagma internet sitesi, KİDA'nın düşman gemilerine ve kıyı altyapısına karşı 230 mil mesafeden görüş mesafesinin ötesinden sürü saldırıları gerçekleştirme olanağı sağladığını bildirdi.

'Türklerin, insansız deniz araçlarının modern deniz savaşında oynadığı önemli rolü uzun zaman önce anladığının' altı çizilen haberde, Ankara'nın Ege ile Güneydoğu Akdeniz'de deniz üstünlüğünü elinde tutmak için bu araçlara yoğun bir yatırım yaptığı dile getirildi.

"ETKİN, BASİT, DÜŞÜK MALİYETLİ"

Bu kapsamda en etkili savunma sanayi firmalarından Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE), düşman gemilerine ve kıyı altyapısına 230 milden fazla mesafeden saldırmak üzere tasarlanmış kamikaze tipi insansız yüzey gemisi PİRANA'yı geliştirdiği ifade edildi.

PİRANA'nın, hedefine yaklaşan ve çarpma anında patlayan insansız bir deniz mühimmatı olduğu ve MKE'nin, pahalı veya karmaşık platformlara ihtiyaç duymadan ciddi operasyonel etki yaratmayı amaçlayan "etkin, basit, düşük maliyetli" bir konsept olarak tasarladığı vurgulandı.

Haberde, 2025'teki son testler sırasında PİRANA'nın 3,5 metrelik bir hedefi vurduğu, böylece hedefleme doğruluğunu kanıtladığı ifade edildi.

BAYRAKTAR TB3 TARAFINDAN YÖNLENDİRİLDİ

PİRANA'nın diğer sistemlerle de entegre çalışabildiğinin altı çizilen haberde, Haziran 2025'te, TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden yapılan testlerde, gemiden fırlatılan Bayraktar TB3'ün, veri bağlantısı yoluyla PİRANA'nın kontrolünü ele geçirerek hedefine yönlendirdiği aktarıldı.

TB3'ün, TCG Anadolu operatörlerinin yüzeyle doğrudan radyo bağlantısına ihtiyaç duymadan insansız deniz aracını drone üzerinden kontrol etmelerini sağlayan kritik bir görevi yerine getirdiğinin altı çizildi.

MKE'nin PİRANA'ya sürü koordinasyonunu entegre ettiği, çoklu gemi senaryolarında, bazı birimlerin düşman radarlarını üzerine çekmek ve onlara füze ateşlemek için yem görevi göreceği ifade edildi.

ATİNA'YA ÖNLEM ALIN ÇAĞRISI

Türk sistemlerinin Ankara'nın Ege-Güneydoğu Akdeniz'de üstünlüğü elinde tutma çabalarını yansıttığı ifade edilen haberde, bu durum karşısında Yunanistan'ın dost ülkelerden çok sayıda insansız deniz aracı alımı yapması gerektiği ve aynı zamanda ülkede bu sistemlere karşılık gelen ve hatta daha gelişmiş araçların üretimi için çok ciddi yatırım yapılması gerektiği dile getirildi.