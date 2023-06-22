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Dünya

Büyük talep yağdı: Türkçe zorunlu yabancı dil dersi olarak müfredata girdi

Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'daki bir üniversitede Türkçe 'zorunlu yabancı dil' dersi olarak müfredata girdi. Konu hakkında açıklama yapan Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy, büyük talep olduğunu ve bunun karşılıksız bırakılmadığını söyledi.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 22:34 - Güncelleme:
Büyük talep yağdı: Türkçe zorunlu yabancı dil dersi olarak müfredata girdi
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Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, 2022'de eşi Lale Ersoy'un gönüllü olarak başlattığı Türkçe derslerinin ulusal medyada geniş yankı bulduğunu belirtti.

Bunun üzerine büyükelçiliğe talep yağdığını ve taleplerin karşılıksız bırakılmadığını aktaran Ersoy, "Önce üniversitelerde daha sonra ise Başbakanlık bürokratları dahil çok geniş bir yelpazede Türkçe dersleri vermeye başladık." ifadesini kullandı.

Ersoy, Sultan Şerif Ali İslam Üniversitesi'nde (UNISSA) Türkçe'nin "zorunlu yabancı dil" dersi olarak müfredata girdiğini ve 26 Temmuz'da başlayacak olan yeni akademik yılda okutulacağını duyurdu.

"Böylece üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında her yıl 200 öğrenci 8 ayrı sınıfta Türkçe dersleri alıyor olacak." ifadesini kullanan Ersoy, yakın zamanda Türkçe'nin Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB) ve Brunei Darusselam Üniversitesi'nde (UBD) "seçmeli ders" olarak okutulacağını bildirdi.

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Yunus Emre Enstitüsü'nden (YEE) yapılan açıklamada da 2022'den itibaren Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve YEE Kuala Lumpur temsilciliği tarafından eş güdüm halinde yürütülen eğitim diplomasisi atılımlarının hayata geçirilmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkçe'nin, Brunei'de talep edilen diller arasındaki konumunun her geçen gün sağlamlaştığı vurgulandı.

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