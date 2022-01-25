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  • Büyük tepki topladı... Biden'ın mikrofonu açık kalınca söyledikleri olay oldu
Dünya

Büyük tepki topladı... Biden'ın mikrofonu açık kalınca söyledikleri olay oldu

ABD Başkanı Joe Biden, bir toplantı sırasında mikrofonunu açık unuttu ve kendisine enflasyon ile ilgili soru soran muhabire hakaret etti.

AA25 Ocak 2022 Salı 02:12 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 02:12
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Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ekibiyle ilgili "haksız rekabetle mücadele" konulu bir toplantı düzenledi.

Toplantı öncesi gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Biden, daha sonra mikrofonunu kapatmayı unuttu.

Biden'ın kendisine ülkedeki enflasyon hakkında soru soran Fox News Muhabiri Peter Doocy'e "Ne aptal birisi" deyip ardından küfür ettiği anlar kameralara yansıdı.

Söz konusu olay, sosyal medyada halkın ve Beyaz Saray muhabirlerinin tepkisini çekti.

ABD'de Biden yönetimi son dönemde artan enflasyon ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Ülkede 2021'nin kasım ve aralık aylarında ABD'de enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesini gördü.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Biden

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