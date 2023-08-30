Büyük Zafer'in 101. yılı Yavru Vatan'da kutlandı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği bahçesinde Büyükelçi Metin Feyzioğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, bakanlar, milletvekilleri, sivil ve askeri yetkililer ile STK temsilcileri katıldı.

Resepsiyon, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği mesajın okunmasıyla devam eden programda konuşan Büyükelçi Feyzioğlu, Kıbrıs'ın da içinde bulunduğu sıcak bölgede, Türkiye olmadan bir oyunun kurulamayacağını artık tüm dünyanın bilmesi ve anlaması gerektiğine belirtti.

Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de bağımsız ve egemen iki devlet olarak ilelebet varlığını sürdüreceğini vurgulayan Feyzioğlu, Türklerin kendi topraklarında boyunduruk altına girmeyeceğinin gerek 15 Temmuz darbe girişiminde darbeciler ve arkasındaki sömürgeci güçlere, gerekse Türk topraklarında gözü olan terör odaklarına net bir şekilde gösterildiğini söyledi.

Feyzioğlu sözlerini, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anarak tamamladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın müzik dinletisinin ardından son buldu.