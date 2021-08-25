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Dünya

Büyükelçilik önünde protesto: Kendini yakmak istedi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Afgan bir göçmen, ABD'nin Afganistan politikasını protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği yakınında kendini yakma girişiminde bulundu.

AA25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:43 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:43
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Yunan basınındaki haberlere göre, ABD'nin Atina Büyükelçiliğinin arka kısmındaki Petru Kokkali Caddesi'ne elinde benzin bidonuyla gelen Afgan göçmen, burada yanıcı maddeyi üzerine dökerek kendini yakmak istedi.

Büyükelçilik çevresinde nöbet tutan polisler tarafından kendini ateşe vermeden etkisiz hale getirilen protestocu gözaltına alındı.

Atina Emniyet Müdürlüğüne sevk edilen Afgan göçmenin, ilk ifadesinde ABD'nin Afganistan politikasını protesto etmek amacıyla hayatına son vermek istediğini belirttiği kaydedildi.

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