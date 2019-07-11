23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6873
  • 6,4263
  • 257.819
  • 99204
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Büyükelçiyi otobüsün altına itti'

ABD Başkanı Trump hakkında 'yeteneksiz' ve 'beceriksiz' gibi ifadeler kullandığına ilişkin yazışmaları ortaya çıkan İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch, görevinden istifa etti. İngiliz siyasi eleştirmenler ise, Darroch’un istifasından dolayı ülkenin müstakbel başbakanı olarak görülen Boris Johnson’ı suçladı. Boris Johnson’ın Darroch’un arkasında durmadığını ifade eden siyasetçiler, 'Büyükelçiyi otobüsün altına itti.' ve 'Liderlik, takımının arkasında dimdik durmayı da gerektirir.' gibi yorumlarda bulundular.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch’un ABD Başkanı Donald Trump hakkında sarf ettiği “yeteneksiz” ve “beceriksiz” gibi yazışmaların sızdırılmasının yankıları sürüyor. Yaptığı açıklama ile istifa ettiğini açıklayan Darroch’un yeterince savunulmadığını düşünen İngiliz siyasetçiler ise, bu durumdan İngiltere’nin bir sonraki başbakanı olacağı düşünülen Boris Johnson’ı sorumlu tuttu.
 
Guardian’da yer alan habere göre, yoğun bir baskı altında bulunan Boris Johnson, “büyükelçiyi otobüsün altına itmekle” itham ediliyor.
 
KAÇAMAK YANITLAR VERMİŞTİ
 
İngiltere’nin mevcut başbakanı Theresa May’in istifasını açıklamasının ardından Muhafazakar Parti içerisinde liderlik çekişmesinin yaşanırken, salı günü gerçekleştirilen bir televizyon tartışmasında, Boris Johnson’a “Eğer başbakan olursanız, büyükelçiyi kovacak mısınız?” sorusu yöneltildi.
 
Boris Johnson ise bu soruya kaçamak yanıtlar vermişti. İngiliz basını, bu televizyon programını izleyen Büyükelçi Kim Darroch’un “arkasında kimsenin güçlü bir şekilde durmayacağını anladığı için istifa ettiğini” kaleme aldı.
 
“OTOBÜSÜN ALTINA İTTİ”
 
İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:
 
“Bu yaşananlar, ülkeye liderlik etmek isteyen bir kişi adına rezil bir kayıtsızlıktır. Boris Johnson, sırf kendi çıkarına hizmet etmesi için olağanüstü bir diplomatı otobüsün altına itti.”
 
“LİDERLİK, TAKIMININ ARKASINDA DİMDİK DURMAYI GEREKTİRİR”
 
Muhafazakar Parti milletvekillerinden Patrick McLoughlin ise, şöyle konuştu:
 
“Başbakan olmak isteyen birinin çok çalışkan bir memurunun arkasında durma noktasındaki yetersizliğini görmek hiç hoş değil. Yanlış hiçbir şey yapmayan bu devlet adamı, yabancı hükûmetlerin saldırısı altında kaldı. Liderlik, takımının ardında dimdik durmayı da gerektirir.”

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrin'de bombalı araç infilak etti: Ölenler var

Afrin'de bombalı araç infilak etti: Ölenler var

BAE'ye şok! Okyanusa çakıldı

BAE'ye şok! Okyanusa çakıldı

Terör örgütü PKK’da 'şimdi sıra kimde' korkusu

Terör örgütü PKK’da 'şimdi sıra kimde' korkusu

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Rumlardan sürpriz Türkiye mesajı

Rumlardan sürpriz Türkiye mesajı

İsrailli gazeteci yayını terk etti! Suud ailesine ağır küfür!

İsrailli gazeteci yayını terk etti! Suud ailesine ağır küfür!

G.Saray'a iyi haber! Diagne’ye talip oldular

G.Saray'a iyi haber! Diagne’ye talip oldular

AK Partili vekillerden gidenlere destek yok

AK Partili vekillerden gidenlere destek yok
 

POPÜLER HABERLER

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

İşte İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları!

İşte İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları!

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA