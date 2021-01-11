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Dünya

Buzların erimesiyle ortaya çıktı! Gizemli iskeletin sırrı çözülemedi

'MrMBB333' isimli YouTuber'ın paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti. YouTuber, Google Haritalar'da Antarktika'nın uzak bir bölgesinde yer alan gizemli bir yaratığın iskeletini bulduğunu öne sürdü.

star.com.tr11 Ocak 2021 Pazartesi 20:30 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 20:34
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Antarktika'nın donmuş kıtası, bir YouTuber'ın orada görülen bazı garip iskelet kalıntıları hakkında bir ipucu aldıktan sonra son zamanlarda sosyal medyanın dikkatini çekti.

Mr.MBB333 adlı YouTube kullanıcısının Google Haritalar’da keşfettiği görüntüyü paylaştığı videosu çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi. Videoda karla kaplı dağlarla çevrili bir vadinin üzerinde, bir yaratığa ait olduğu öne sürülen iskelet gösteriliyor.

Paylaşılan videoya yorum yapan birçok kullanıcı, kalıntıların bir fok ya da muhtemelen bir deniz aslanına benzediğini belirtirken, YouTuber MrMBB333, iskeletin bu tür canlıların genellikle beslendiği kıyıdan çok uzakta olduğunu ifade etti. MrMBB333, “Kabaca bir tahmin yapmak gerekirse, bu şey 3.5 ila 6 metre arasında ve el değmemiş. Bu yeni bir şey mi, yoksa binlerce yıldır donmuş olan ve yeni çözülen bir şey mi bilmiyorum. Eğer yeniyse oraya nasıl gitmiş olabilir?” dedi.

Komplo teorisyenleri, Antarktika'nın karlı yüzeyinin altında buzulların erimesiyle gün ışığına çıkan bir sır hazinesi bulunduğunu düşünüyorlar.

star.com.tr

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