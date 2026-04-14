14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
  • BYD fabrikasında dev yangın: Araçlar alevlere teslim oldu
Dünya

BYD fabrikasında dev yangın: Araçlar alevlere teslim oldu

Dünyanın en çok elektrikli araç satan şirketi unvanını taşıyan BYD'nin Şıncın'daki fabrikasında, hurda araçların park edildiği çok katlı garajda büyük bir yangın çıktı. Alevlerin garajın tamamını sardığı yangında can kaybı yaşanmazken, gökyüzüne yükselen kalın duman bulutu dikkat çekti.

Çinli elektrikli araç devi BYD'nin Şıncın'daki fabrikasında sabah saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Hurda araçların bulunduğu çok katlı garajı saran alevler, bölgede panik yarattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yangında can kaybı yaşanmadı.

BYD'NİN ŞINCIN FABRİKASINDA ALEVLER GARAJI SARDI

Şirketten yapılan açıklamada, Guangdong eyaletine bağlı Şıncın şehrinin Pingşan ilçesindeki fabrikada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, test için kullanılan ve hurdaya çıkarılan araçların park edildiği garajdaki yangının söndürüldüğü olayda can kaybı olmadığı belirtildi.

GÖKYÜZÜNE YÜKSELEN KALIN DUMAN BULUTU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alevlerin çok katlı garajın tamamını kapladığı ve gökyüzüne kalın bir duman bulutunun yükseldiği yer aldı.

Merkezi Çin'in Şıncın şehrinde bulunan BYD, 2025'te ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'yı geride bırakarak "dünyanın en çok elektrikli araç satan şirketi" olmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Annesinin ihmali 4 yaşındaki Zeynep'i canından ediyordu: Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
