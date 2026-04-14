BYD fabrikasında dev yangın: Araçlar alevlere teslim oldu

Çinli elektrikli araç devi BYD'nin Şıncın'daki fabrikasında sabah saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Hurda araçların bulunduğu çok katlı garajı saran alevler, bölgede panik yarattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yangında can kaybı yaşanmadı.

BYD'NİN ŞINCIN FABRİKASINDA ALEVLER GARAJI SARDI

Şirketten yapılan açıklamada, Guangdong eyaletine bağlı Şıncın şehrinin Pingşan ilçesindeki fabrikada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, test için kullanılan ve hurdaya çıkarılan araçların park edildiği garajdaki yangının söndürüldüğü olayda can kaybı olmadığı belirtildi.

GÖKYÜZÜNE YÜKSELEN KALIN DUMAN BULUTU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alevlerin çok katlı garajın tamamını kapladığı ve gökyüzüne kalın bir duman bulutunun yükseldiği yer aldı.

Merkezi Çin'in Şıncın şehrinde bulunan BYD, 2025'te ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'yı geride bırakarak "dünyanın en çok elektrikli araç satan şirketi" olmuştu.