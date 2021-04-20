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Dünya

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby çatışmada hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

AA20 Nisan 2021 Salı 13:55 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 14:37
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Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun, cephe hattında çıkan çatışmada yaralanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 79,32 oyla kazanarak 6. kez seçilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

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