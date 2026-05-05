Çad'da Boko Haram saldırısı! 23 asker öldü

Çad Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Boko Haram unsurlarının Çad Gölü bölgesindeki Barka Tolorom adasında konuşlu askeri noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Çıkan çatışmada çok sayıda örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 23 askerin hayatını kaybettiği, 26 askerin yaralandığı aktarıldı.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, yaptığı açıklamada, Boko Haram'ın Barka Tolorom'daki askeri üsse "korkakça" saldırdığını belirterek askerlerin fedakarlığının boşa gitmeyeceğini söyledi.

Yaslı ailelere başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı İtno, "Barbarlık karşısında Çad dimdik ayakta, birlik içinde ve kararlıdır." dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.