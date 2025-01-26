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Dünya

Çad'da çiftçiler ve hayvancılık yapanlar arasında çıkan çatışma

Çad'ın Batha bölgesindeki çiftçiler ile hayvancılık yapanlar arasında çıkan çatışmada 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

AA26 Ocak 2025 Pazar 21:22 - Güncelleme:
Çad'da çiftçiler ve hayvancılık yapanlar arasında çıkan çatışma
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Yerel medyadaki haberlere göre, Batha bölgesindeki Agana köyünde çiftçiler ile hayvancılık yapan yerliler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çatışma çıktı.

Çatışmada, 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Bölgeye takviye güvenlik gücü gönderildiği belirtildi.

Bölgede, arazi ve sınırlı kaynakların paylaşımı konusunda sık sık anlaşmazlık yaşayan hayvancılar ve çiftçiler arasında çatışma çıkıyor.

Yine aynı bölgede iki grup arasında Mart 2024'te çıkan çatışmalarda 42 kişi hayatını kaybetmişti.

  • çiftçi çatışması
  • Batha bölgesi
  • hayvancılık

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