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Çad’da düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi öldü

Çad’da düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

  • İHA
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Askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Çad’da intihar saldırısı düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 
 

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