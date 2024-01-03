İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2024 Çarşamba / 22 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7623
  • EURO
    32,6283
  • ALTIN
    1969.58
  • BIST100
    7624.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çad'da geçiş dönemi hükümet kabinesi açıklandı
Dünya

Çad'da geçiş dönemi hükümet kabinesi açıklandı

Çad geçiş dönemi Devlet Başkanı İtno, yeni geçiş hükümeti kabinesini açıkladı. Kabinede 11'i devlet bakanı olmak üzere 41 üye yer alıyor.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 01:41 - Güncelleme:
Çad'da geçiş dönemi hükümet kabinesi açıklandı
ABONE OL

Çad geçiş dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, eski muhalif lider Succes Masra'yı başbakan olarak atamasından bir gün sonra yeni geçiş hükümeti üyelerini açıkladı.

İtno'nun devlet televizyonunda yayınlanan kararnamesine göre, Masra'nın yeni geçiş hükümeti kabinesinde 11'i devlet bakanı olmak üzere 41 üye yer alıyor.

Dışişleri, savunma ve iletişim gibi kilit bakanlıklarda değişikliğe gidilmezken telekomünikasyon, spor, milli eğitim ve ekonomi gibi bakanlıklarda yeni isimler göreve getirildi. Yeni kabinede kadın ve gençlere de birkaç sandalye ayrıldı.

Yeni geçiş hükümeti başbakanı Masra, basına yaptığı açıklamada, "Farklı bir ekiple çalışmak gibi ender bir ayrıcalığa sahibim. Pek çok zorluk var ama bir an önce yapmayı umduğumuz şey çocukların okula dönmesini sağlamaktır. Çocuklar okula gittikten sonra biz yetişkinler ileriye dönük bir yol haritası çizmek için diyalog kurabiliriz." diye konuştu.

Masra, geçiş döneminin sonunda Çadlıları liderlerini demokratik bir şekilde seçebilecekleri şekilde organize edeceklerini ifade etti.

Çad geçiş dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı 1 Ocak'ta geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.

Masra, siyasi baskılar nedeniyle 2022'de ülkeden kaçmış ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin arabuluculuğu sonrasında Kasım 2023'te geri dönmüştü.

Muhalif Değişim Partisi lideri Masra, yeni anayasa referandumu sırasında geçici Devlet Başkanı İtno'ya destek vermişti.

Aralıktaki yeni anayasa referandumunun kabul edilmesi, bu yıl yapılması planlanan ve Çad'ı sivil yönetime götürebilecek seçimlere doğru atılmış önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

  • spot haber
  • çad geçiş hükümeti
  • başkan itno

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.