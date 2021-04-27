Çad'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilerde 9 kişi hayatını kaybetti

AA 27 Nisan 2021 Salı 18:35 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 18:35

Çad İnsan Hakları Koruma Sözleşmesi platformunun yazılı açıklamasında, başkent Encemine ve ülkenin güneyindeki Mundu kentinde Askeri Geçiş Konseyi yönetimi ve Fransa karşıtı izinsiz gösterilerde güvenlik güçlerinin ağır müdahalesi karşısında yaşanan arbedelerde 9 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

Muhalif parti Kalkınma ve Yenilik İçin Ulusal Birlik (UNDR), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağır yaralı bilançosuna dikkati çekerek, Çadlılara kan bağışı çağrısında bulundu.

Sivil ve demokratik sürece bir an önce geçilmesini talep eden göstericiler, ordunun iktidarı ele geçirmesine karşı çıkan muhalefetin ve bazı sivil toplum örgütlerinin barışçıl gösteri çağrısına karşılık olarak, "Askeri Geçiş Konseyine hayır, Fransa'ya hayır, Fransa içişlerimize karışma" yazılı pankartlar taşıyarak sabah sokağa çıktı. Göstericiler, Deby rejimine destek verdiği gerekçesiyle Fransa'ya ait bazı iş yerlerine saldırmıştı.

- Çad'daki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

Çad'da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey dün de eski Başbakan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.

Askeri Geçiş Konseyi dün kargaşaya yol açabilecek, kamu düzenine aykırı gösteri ve eylemlerin yasaklandığını duyurmuştu.