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Cafe ve balkonda yasak

Hollanda restoran ve kafelerde sigara içmeyi tamamen yasakladı. Rusya ise yasağı daha da genişleterek evlerin balkonlarına kadar taşıdı. 

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Hollanda Danıştayı, restoran ve kafelerde bulunan kapalı sigara bölümleri için verilen özel iznin geçersiz olduğuna hükmetti. Danıştaydan yapılan yazılı açıklamada, Lahey Mahkemesinin bu yöndeki kararının yerinde olduğu belirtilerek, restoran ve kafelerde sigara içilebilen üstü kapalı bölümler için verilen özel iznin geçersiz olduğu bildirildi. Karara gerekçe olarak, restoran ve kafe çalışanları ile sigara içmeyenlerin, bu bölümlere girerek istemeden sigara dumanına maruz kalma ihtimalleri gösterildi. Bu durumun da Dünya Sağlık Örgütü Anlaşmasına aykırı olduğu ifade edildi. 

İÇMENİN CEZASI 283 TL 

Rusya’da balkonda sigara içilmesini yasaklayan düzenleme yangın riskini azaltma gerekçesi ile onaylandı. Rusya’da apartman dairelerinin balkonlarında sigara içme cezası 3 bin ruble. Düzenlemeye göre balkonda sigara içmek ile açık alanda ateş yakmak bir tutuldu. Bu düzenleme balkonlarda mangal yakılmasının yasak olmasını da kapsıyor. Yasağa uymayanlara ise, 3 bin ruble (yaklaşık 283 TL) para cezası verilecek. Yasak bir çok kesim tarafından tepki ile karşılanırken düzenleme 1 Ekim’den sonra uygulanacak. 

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