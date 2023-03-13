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Dünya

Çağatay Erciyes'ten Yunan ekibe plaket

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Hatay'da enkazdan 5 kişiyi kurtaran Yunan ekibe plaket verdi.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 17:58 - Güncelleme:
Çağatay Erciyes'ten Yunan ekibe plaket
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Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Yunan ekibe teşekkür ederek plaket verdi.

Büyükelçi Erciyes, Yunanistan Özel Afet Müdahale Biriminin (EMAK) Atina'daki yerleşkesini Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ile ziyaret etti.

Türkiye'de 5 kişinin enkazdan canlı çıkmasını sağlayan EMAK ekibine teşekkür eden Erciyes, kendilerine bir de plaket takdim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen aynı gün harekete geçen EMAK ekibi, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait "C-130" tipi uçakla Atina'dan yola çıkarak Türkiye'ye gelmiş ve 5 kişinin hayatını kurtarmıştı.

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