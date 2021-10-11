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Dünya

Çağrıda bulundular! Gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalacaklar

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yetkilileri ülkenin karşı karşıya olduğu 'acımasız' hayat koşullarının üstesinden gelmek için daha güçlü çaba göstermeye çağırdı. Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulana kısıtlamalar ve yaşanan sel felaketlerinin ardından gıda kıtlığı yaşanacağı belirtiliyor.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 10:18 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:18
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, iktidardaki Kore İşçi Partisinin 76'ncı yıl dönümü münasebetiyle konuştu.

Kim, ülkesindeki hayat koşullarının iyileştirilmesi için yetkililerin daha çok gayret sarf etmesini istedi.

2020 başında belirlenen ekonomik hedefleri yakalayamadıklarını söyleyen Kim, ülkedeki gıda, yiyecek ve barınma sorunlarını çözmek için gelecek 5 yıl için yeni kalkınma planı açıkladıklarını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve 2020 sonlarına doğru meydana gelen sel felaketlerinden olumsuz etkilenen Kuzey Kore'nin, gıda kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

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