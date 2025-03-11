CAIR: Gazze soykırımı, ABD'de İslamofobi dalgasına yol açtı

CAIR, 2024 yılında yaşanan vakalara ilişkin hazırladığı raporda, 2024'ün en fazla Müslüman ve Arap karşıtı şikayetin alındığı yıl olduğuna dikkati çekerek, sayının 8 bin 658 olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Rapora göre, şikayetlerin çoğunu yüzde 15,4 ile istihdam ayrımcılığı oluştururken, bunu yüzde 14,8 ile göç ve sığınma takip etti. Şikayetler arasında Müslüman ve Filistinli öğrencilere yönelik yapılan ayrımcılıklar yüzde 9,8 olarak yer alırken, yine Müslüman veya Araplara karşı işlenen nefret suçları yüzde 7,5 olarak açıklandı.

Özellikle 2024'te bu sayının artmasındaki etkenler arasında en belirleyici unsurun İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar olduğu vurgulanan raporda, ABD'de İslamofobi ile Arap karşıtı önyargının yanı sıra antisemitizmin de tetiklendiğine değinildi.

7 Ekim'den sonra ABD'deki üniversitelerde başlayan ve İsrail'e verilen destek ve işbirliğini protesto eden öğrenci eylemlerine de değinilen raporda, üniversitelere yönelik devlet baskısı, polisin orantısız güç kullanımı ve öğrencilerin gözaltına alınması veya haklarında soruşturma başlatılmasına dikkat çekildi.

- "İSLAMOFOBİ DALGASI"

Raporda, Gazze'ye yönelik saldırılarla birlikte geçen yıl ülkedeki Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve saldırı vakalarının yüzde 7,4 arttığı belirtildi.



Bazı akademisyenlerin karşılaştığı baskı nedeniyle görevlerinden istifa etmek durumunda kalması, bazı öğrencilerin ise protestolara katılmaları nedeniyle soruşturmaya tabi tutulmasının ifade özgürlüğüne engel olduğuna işaret edilen raporda, "ABD destekli Gazze soykırımı, üst üste ikinci yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bir İslamofobi dalgasına yol açtı." denildi.

CAIR raporunda üniversitelerdeki olaylara ilişkin verilen örneklerde, Columbia Üniversitesi'nde polisin protestocuları şiddeti kullanarak tutuklaması ve Kaliforniya Üniversitesi'nde Filistin yanlısı protestoculara yönelik saldırılar yer alıyor.

ABD hükümetinin Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı protesto gösterilerinde önemli rol oynayan Filistinli lisansüstü öğrencisi olan Mahmud Halil'i tutuklaması, bir diğer İslamofobik, Arap karşıtı ve ifade özgürlüğüne engel olay olarak gösteriliyor.

Ekim 2023'te 6 yaşında Filistinli bir Amerikalı çocuğun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından konuya ilişkin görülen davada katil, nefret suçu işlemekten suçlu bulundu.

ABD'de 2023'ün sonlarından bu yana yaşanan diğer endişe verici olaylar arasında, Teksas'ta 3 yaşında Filistinli Amerikalı bir kızın boğulma girişimi, Teksas'ta Filistinli Amerikalı bir adamın bıçaklanması, New York'ta Müslüman bir adamın dövülmesi ve bir şüphelinin Filistinli olduğunu sandığı iki İsrailli ziyaretçiyi Florida'da vurması yer alıyor.