İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2326
  • EURO
    48,8808
  • ALTIN
    5569.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cakarta'daki patlama sonrası PUBG tartışması! Çevrim içi oyunlar kısıtlanabilir
Dünya

Cakarta'daki patlama sonrası PUBG tartışması! Çevrim içi oyunlar kısıtlanabilir

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, başkent Cakarta'da okul kampüsündeki camide 7 Kasım'da 96 kişinin yaralandığı patlamaların ardından çevrim içi bazı oyunlara kısıtlama getirilebileceğini belirtti.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 15:51 - Güncelleme:
Cakarta'daki patlama sonrası PUBG tartışması! Çevrim içi oyunlar kısıtlanabilir
ABONE OL

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Subianto ile görüşmesinden detayları paylaştı.

Oyunların gençleri zararlı içeriklere maruz bıraktığını belirten Hadi, buna örnek olarak "PUBG" adlı hayatta kalma temalı çevrim içi savaş oyununu örnek göstererek bu oyunların çocukları ve gençleri silahlara, şiddet eylemlerine aşina olmasına yol açtığını belirtti.

Hadi, "Cumhurbaşkanı (Subianto), çevrim içi oyunları kısıtlamayı değerlendirme ve bu oyunların olumsuz etkilerini ele almanın yollarını arama ihtiyacının altını çizdi." dedi.

Patlamaların arkasındaki olayları araştırırken "zorbalığı" da değerlendirdiklerini söyleyen Hadi, eğitimcilere, bu tür olaylara karşı hassas olmaları çağrısı yaptı.

Cakarta'da 7 Kasım'da cuma namazı sırasında okul kampüsündeki camide 96 kişinin yaralandığı patlama meydana gelmiş, olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 1 kişinin yakalandığı açıklanmıştı.

Olay sonrası okulda sahte silahlar bulunmuştu. Ön soruşturmada, şüphelilerden birinin okulun öğrencisi olduğu tespit edilmişti.

  • Endonezya
  • patlama
  • cami
  • okul kampüsü
  • Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto
  • okul patlama
  • bilgisaray

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.