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Dünya

California Valisi harekete geçti! Trump'ın yetkisine karşı dava açılacak

California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında Çin, Kanada ve Meksika'nın da bulunduğu ülkelere yönelik uyguladığı gümrük tarifelerine karşı hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 22:40 - Güncelleme:
California Valisi harekete geçti! Trump'ın yetkisine karşı dava açılacak
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Vali Newsom'ın Ofisi, Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili Kuzey California Bölge Mahkemesi'nde başlatılacak hukuki sürece ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump'ın söz konusu tarifeleri uygularken başkana yalnızca dış tehditlere karşı mali işlemleri dondurma ve engelleme yetkisi tanıyan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını (IEEPA) kullanmasının yasalara aykırı olduğu ve bu yüzden hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

Bu tarifelerin yürürlüğe geçmesi için kongre onayı gerektiği kaydedilen açıklamada, dava kapsamında mahkemeden tarifelerin durdurulması için acil tedbir talep edileceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Newsom, tarifelerin IEEPA kapsamında değerlendirilemeyeceğini aktarırken, Trump'ın tarifelerinin California'daki ailelerin, işletmelerin ve eyaletin ekonomisi üzerinde "yıkıcı etki yarattığını" vurguladı.

California, ABD eyaletleri arasında en büyük ekonomiye sahip konumda bulunuyor.

TRUMP'IN TARİFELERİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN HUKUKİ SÜREÇ

Daha önce Çin'den ithalat ve ihracat yapan Florida merkezli Simplified işletmesi, Trump'ın Çin menşeli ürünlere getirdiği gümrük vergilerini uygulamak için kullandığı Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'nın (IEEPA), başkanın yetki sınırlarını aştığını öne sürmüştü.

Dava dilekçesinde, Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifelerin "yasa dışı" olarak kabul edilmesi ve uygulanmasının durdurulması talep edilmişti.

IEEPA'nın neredeyse 50 yıllık tarihinde hiçbir başkanın bu yasayı gümrük vergileri koymak için kullanmadığı kaydedilen dilekçede, yasa metninde gümrük vergilerinden bahsedilmediği ve yasada başkanlara vergi uygulama yetkisi tanındığına dair bir ifade yer almadığı vurgulanmıştı.

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