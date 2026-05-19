California Valisi Newsom'dan San Diego İslam Merkezi'ne yönelik saldırıya tepki

CNN'in haberine göre, San Diego'daki İslam Merkez'ine dün düzenlenen silahlı saldırıya yönelik tepkiler büyüyor.

California Valisi Newsom, söz konusu saldırı karşısında "dehşete düştüğünü" belirterek, "İbadet eden kişiler canlarından endişe etmemelidir." ifadesini kullandı.

"Nefret"in California'da yeri olmadığını belirten Newsom, "Dini topluluklara yönelik terör veya sindirme eylemlerine müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

- "KORKU SİYASETİNE KARŞI BİR ARADA OLMALIYIZ"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de yaptığı açıklamada, "Müslüman karşıtı" olarak tanımladığı saldırıya tepki gösterdi.

İslam karşıtlığının ülke genelindeki Müslümanları tehlikeye attığını belirten Mamdani, "Bu durumla doğrudan yüzleşmeli ve korku siyasetine karşı bir arada olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria ise saldırıyı "şiddetle" kınayarak, ibadethaneler konusunda ek güvenlik önlemleri alınacağına işaret etti.

Gloria, "San Diego'da nefret ve İslam düşmanlığına yer yoktur." görüşünü paylaştı.

- SAN DİEGO İSLAM MERKEZ'İNE SALDIRI

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkez'ine dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu belirtmişti.