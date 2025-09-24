California Valisi: Tüm dünya Trump'a gülüyor

Newsom'un basın ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, Trump'ın bindiği yürüyen merdivenlerin durmasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Trump için "zekası düşük bir Başkan" ifadesi kullanılarak alaycı bir dille, "bir sonraki durağının huzurevi olacağı" yönünde göndermede bulunuldu.

Söz konusu mesajda, ABD liderinin yürüyen merdivende yaşadığı aksaklığın "tüm dünyanın gülmesine yol açtığı" ifade edildi.

TRUMP'IN BİNDİĞİ YÜRÜYEN MERDİVENİN DURMASI

Trump'ın, eşi Melania Trump ile BM binasına girerken bindiği yürüyen merdiven aniden durmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olayın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Trump'ın BM binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ABD delegasyonundan kameramanın neden olmuş olabileceğini açıklamıştı.