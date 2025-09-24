İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4613
  • EURO
    48,7177
  • ALTIN
    5010.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • California Valisi: Tüm dünya Trump'a gülüyor
Dünya

California Valisi: Tüm dünya Trump'a gülüyor

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, Başkan Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durması olayında, tüm dünyanın Trump'a güldüğünü iddia etti.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 15:58 - Güncelleme:
California Valisi: Tüm dünya Trump'a gülüyor
ABONE OL

Newsom'un basın ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, Trump'ın bindiği yürüyen merdivenlerin durmasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Trump için "zekası düşük bir Başkan" ifadesi kullanılarak alaycı bir dille, "bir sonraki durağının huzurevi olacağı" yönünde göndermede bulunuldu.

Söz konusu mesajda, ABD liderinin yürüyen merdivende yaşadığı aksaklığın "tüm dünyanın gülmesine yol açtığı" ifade edildi.

TRUMP'IN BİNDİĞİ YÜRÜYEN MERDİVENİN DURMASI

Trump'ın, eşi Melania Trump ile BM binasına girerken bindiği yürüyen merdiven aniden durmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olayın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Trump'ın BM binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ABD delegasyonundan kameramanın neden olmuş olabileceğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.