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Dünya

California yangını sürüyor: 20 binden fazla kişi için tahliye kararı

ABD'nin California eyaletinde süren yangın nedeniyle 20 binden fazla kişi tahliye edilecek.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
California yangını sürüyor: 20 binden fazla kişi için tahliye kararı
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California'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Malibu kentinde şiddetli rüzgar nedeniyle çıkan yangın devam ediyor.

Yangının 2 bin 800 dönümden fazla alana yayıldığını ifade eden yetkililer, 20 binden fazla bölge sakini için tahliye emri verdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgede etkili olan Santa Ana rüzgarın hızının saatte 64 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Bölgede güvenlik tedbirleri nedeniyle 40 binden fazla kişinin elektriği kesildi.

Ayrıca Santa Ana adı verilen şiddetli ve kuru rüzgarlar nedeniyle başka bölgelerde de yangın çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Malibu'da hızla yayılan alevler nedeniyle dün Pepperdine Üniversitesi kampüsündeki öğrenci ve çalışanlar tahliye edilmişti.

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