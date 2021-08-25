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Dünya

California'da küçük uçak otoyola acil iniş yaptı

ABD'nin California eyaletinde küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra işlek bir otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı.

AA25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:06 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:06
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Yetkililer, Montgomery-Gibbs Executive Havaalanı'ndan kalkan "Piper PA-32" model uçağın kısa süre sonra mekanik sorunlar nedeniyle Interstate 5 otoyoluna acil iniş yaptığını bildirdi.

Otoyolda yoğun trafiğe neden olduğu belirtilen olayda, yetkililer, uçağın sağ kanadının bir kısmının koparak bir araca isabet ettiğini açıkladı.

Araç içinde bulunan iki kişinin cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandığı bilgisini paylaşan yetkililer, uçağın içinde bulunan iki kişinin de yara almadan kurtarıldığını aktardı.

Otoyolun dört saatten uzun süre trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

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