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Dünya

California'da patlamada ölü ve yaralılar var! FBI'dan açıklama geldi: Terör eylemi

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı 'terör eylemi' olarak niteledi.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 11:08 - Güncelleme:
California'da patlamada ölü ve yaralılar var! FBI'dan açıklama geldi: Terör eylemi
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California eyaletinin Palm Springs kentindeki bir fertilite kliniği çevresinde patlama meydana geldi.

Patlama çevredeki binalarda ve klinikte ağır hasara yol açarken, birkaç sokak boyunca camların kırılmasına neden oldu.

1 ÖLÜ VE 4 YARALI

Palm Springs Emniyet Müdürü Andy Mills, yaptığı açıklamada, "Olayın kasıtlı olabileceğini" belirterek, patlamada 1 kişinin öldüğünü, en az 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

FBI'DAN 'TERÖR EYLEMİ' AÇIKLAMASI

FBI Los Angeles Bölge Ofisi'nden sorumlu direktör yardımcısı Akil Davis de basın açıklamasında "Bu kasıtlı bir terör eylemidir." ifadelerini kullanarak, patlamanın kaynağının soruşturulduğunu aktardı.

Davis, kliniğin özellikle hedef alındığını düşündüklerini bildirdi.

Havadan çekilen görüntülerde, kliniğin bulunduğu binanın arkasındaki otoparkta yanmış bir araç gözüküyor.

  • ABD patlama
  • California terör
  • FBI soruşturma

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